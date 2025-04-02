Росгвардейцы Подмосковья выезжали более 2,1 тыс раз по сигналам «Тревога» за неделю
Фото - © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 120 мероприятий за прошедшую неделю. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 1 120 граждан. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 1 265 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 78 единиц оружия. Составлено 279 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 54 разрешения.
Подразделениями специального назначения выполнено 32 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.