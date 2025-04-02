Росгвардейцы Подмосковья выезжали более 2,1 тыс раз по сигналам «Тревога» за неделю Происшествия сегодня в 13:28 Фото - © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 120 мероприятий за прошедшую неделю. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 1 120 граждан. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.