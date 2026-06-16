Росгвардеец задержал пьяного водителя в Подмосковье

Сотрудник вневедомственной охраны из Люберец во внеслужебное время пресек опасное вождение в Подмосковье и задержал нетрезвого автомобилиста. Нарушителя передали инспекторам ДПС для разбирательства, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Сотрудник Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, следуя на службу из Раменского, заметил легковой автомобиль, водитель которого совершал хаотичные и опасные маневры на дороге.

Понимая, что такие действия создают угрозу жизни и здоровью окружающих, правоохранитель решил вмешаться. Он заблокировал движение нарушителя своим личным автомобилем. Во время разговора с водителем сотрудник почувствовал резкий запах алкоголя и обратил внимание на невнятную речь.

Чтобы предотвратить дальнейшее движение, росгвардеец заглушил двигатель машины и изъял ключи из замка зажигания. Водитель повел себя агрессивно, однако сотрудник вневедомственной охраны задержал его и передал прибывшим инспекторам ДПС для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.