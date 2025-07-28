Росгвардеец задержал девушку, прыгавшую голой на машине в Солнечногорске
Фото - © скриншот/Росгвардия. Московская область
Жительница Солнечногорска парализовала движение на трассе, запрыгнув голой на проезжающий автомобиль. Ее пришлось задержать, сообщает ГУ Росгвардии по Подмосковью.
Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии стал свидетелем странного зрелища. Он направлялся домой со службы и внезапно увидел посреди трассы голую женщину. Та была явно не в адекватном состоянии.
Женщина забралась на проезжающую машину, откуда стала ругаться матом на прохожих. Ее поведение мешало движению транспорта.
На место вызвали полицейских. Вместе с ними росгвардеец снял женщину с крыши автомобиля. Хулиганку задержали. По данному инциденту началась проверка.
Ранее в Москве рядом со станцией метро «Академическая» сотрудники Росгвардии поймали голого мужчину. Оказалось, он был объявлен в федеральный розыск.