Росгвардеец задержал девушку, прыгавшую голой на машине в Солнечногорске

Жительница Солнечногорска парализовала движение на трассе, запрыгнув голой на проезжающий автомобиль. Ее пришлось задержать, сообщает ГУ Росгвардии по Подмосковью .

Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии стал свидетелем странного зрелища. Он направлялся домой со службы и внезапно увидел посреди трассы голую женщину. Та была явно не в адекватном состоянии.

Женщина забралась на проезжающую машину, откуда стала ругаться матом на прохожих. Ее поведение мешало движению транспорта.

На место вызвали полицейских. Вместе с ними росгвардеец снял женщину с крыши автомобиля. Хулиганку задержали. По данному инциденту началась проверка.

Ранее в Москве рядом со станцией метро «Академическая» сотрудники Росгвардии поймали голого мужчину. Оказалось, он был объявлен в федеральный розыск.