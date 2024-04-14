Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты в Ирак и Израиль, сообщает ТАСС .

Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака и Израиля до 07:00 мск 14 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из крупных российских авиакомпаний.

Ранее Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю.

СМИ сообщили о массовой атаке иранских беспилотников по Израилю.

В Вашингтоне в субботу заявили, что Иран может атаковать территорию Израиля рано утром 14 апреля.