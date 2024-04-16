Рогов сообщил, кто пытался убить депутата Якименко в Запорожье

Рогов: жизни депутата Якименко после покушения в Запорожье ничто не угрожает

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram рассказал о состоянии пережившего покушение депутата Антона Якимского, а также пояснил, кто стоит за преступлением.

По словам Рогова, жизни депутата Акимовского окружного совета Запорожской области Антона Якименко ничто не угрожает. Направление взрыва прошло мимо него, задев лишь по касательной. Взрыв прогремел, когда депутат открыл ворота с целью припарковать машину во дворе.

«Взрывное устройство бандеровцы разместили на уровне головы руководителя подразделения ГУП „ГЗО“ „Акимовское“ и прикрепили к воротам», — написал Рогов в Telegram, объясняя, кто стоит за преступлением и как его пытались реализовать.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи. По словам Рогова, уже идет опрос свидетелей.

Ранее сообщалось, что на линию боевого соприкосновения в Запорожской области прибыли наемники из Польши. Иностранные военнослужащие разместились в городе Орехов.