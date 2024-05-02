Родственница звезды «Слова пацана» умерла в больнице в Екатеринбурге

Она скончалась ночью. Пока неясно, что именно стало причиной смерти женщины. У умершей осталась маленькая дочка.

Ранее Пожарская опубликовала в соцсетях пост, где написала, что ее близкий человек лежит в больнице Первоуральска в критическом состоянии. Затем пациентку перевели в 41-ю больницу в Екатеринбурге.

Артистка рассказал, что ее родственница теряла сознание, не могла ходить и бредила, а врачи отправляли ее домой.

В местном Минздраве рассказали, что женщина 26 апреля травмировалась в Кронштадте. Там ей дали рекомендации по лечению, и она уехала домой. 1 мая пациентка обратилась в приемный покой хирургического отделения горбольницы № 1 Первоуральска. Там ей предложили госпитализацию, нов последний момент женщина решила поменять медучреждение.