Родственники «наказали» загулявшего мужа по наводке жены и вывезли в Балашиху
Обиженная супруга обратилась к родственникам с просьбой наказать загулявшего 38-летнего возлюбленного Яна. Братья избили его битой и увезли в Балашиху, сообщает «112».
Мужчина ехал со знакомой в такси. Перед ними остановился черный автомобиль Mercedes-Benz. Из него выпрыгнули двое мужчин с ножом и битой.
Они достали Яна из авто и принялись бить. Знакомая мужчины испугалась и убежала.
Затем родственники посадили Яна в Mercedes и уехали. Таксист позвонил в полицию. Правоохранители начали разыскивать потерпевшего и обнаружили в подмосковной Балашихе.
Похищение было совершено, предположительно, при участии супруги Яна.
Сначала мужчина исчез на несколько суток. Супруга обратилась к братьям, чтобы те нашли его и «наказали».
На опубликованной записи Mercedes подрезал такси. Из него вышли двое мужчин.
Они подошли к задним дверям. Затем один из мужчин открыл авто и начал бить Яна неким предметом. Второй держал его. Таксист уехал с открытыми дверями.
