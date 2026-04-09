Родственники «наказали» загулявшего мужа по наводке жены и вывезли в Балашиху

Родственники избили загулявшего мужа битой и увезли в Балашиху

Обиженная супруга обратилась к родственникам с просьбой наказать загулявшего 38-летнего возлюбленного Яна. Братья избили его битой и увезли в Балашиху, сообщает « 112 ».

Мужчина ехал со знакомой в такси. Перед ними остановился черный автомобиль Mercedes-Benz. Из него выпрыгнули двое мужчин с ножом и битой.

Они достали Яна из авто и принялись бить. Знакомая мужчины испугалась и убежала.

Затем родственники посадили Яна в Mercedes и уехали. Таксист позвонил в полицию. Правоохранители начали разыскивать потерпевшего и обнаружили в подмосковной Балашихе.

Похищение было совершено, предположительно, при участии супруги Яна.

Сначала мужчина исчез на несколько суток. Супруга обратилась к братьям, чтобы те нашли его и «наказали».

На опубликованной записи Mercedes подрезал такси. Из него вышли двое мужчин.

Они подошли к задним дверям. Затем один из мужчин открыл авто и начал бить Яна неким предметом. Второй держал его. Таксист уехал с открытыми дверями.

