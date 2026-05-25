В Подольске убрали 14 аварийных деревьев у деревни Северово

Специалисты лесной охраны Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» спилили 14 аварийных деревьев на границе леса и деревни Северово в городском округе Подольск. Работы провели после обращения местных жителей, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Жители сообщили о потенциально опасных деревьях в лесном массиве Подольского участкового лесничества рядом с населенным пунктом. Инженер-лесопатолог и старший участковый лесничий обследовали территорию, определили деревья с высокой вероятностью падения и оформили акт.

В рубку назначили 14 деревьев с поврежденными стволами и сильным наклоном. Специалисты выполнили спил, раскряжевку и складирование древесины.

«В рамках государственного задания аварийные деревья убрали своими силами. Проведена рубка всех 14 деревьев, их раскряжевка и складирование. Всего в этом году в рубку назначено 500 опасных деревьев, 277 из них уже убраны», — рассказал старший участковый лесничий Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» Алексей Белоусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.