В Подмосковье упростили продажу сельхозземель

Министерство имущественных отношений Московской области напомнило владельцам сельхозземель о правилах их продажи и сообщило об упрощении порядка уведомления правительства региона. Изменения в закон сократили перечень обязательных сведений и уменьшили число отказов в приеме заявлений, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Собственники земель сельскохозяйственного назначения обязаны уведомлять правительство Московской области о намерении продать участок, поскольку регион обладает преимущественным правом его покупки. Требование распространяется на земли, находящиеся в частной собственности.

В конце прошлого года по инициативе министерства в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области» внесли изменения. Владельцы больше не обязаны указывать сведения о государственной регистрации права собственности, категорию земли и вид разрешенного использования. Это позволило сократить количество ошибок в документах и снизить число отказов в приеме заявлений.

Подать извещение можно онлайн через региональный портал госуслуг в разделе «Рассмотрение извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения». В заявлении необходимо указать цену, размер и местоположение участка, сведения об ограничениях и обременениях, а также срок расчетов. Решение направят в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.

Преимущественное право правительства не распространяется на садовые и огородные участки, земли для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, а также на участки с расположенными на них объектами недвижимости. Уведомление не требуется и при продаже через публичные торги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.