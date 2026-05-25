В Подмосковье подали более 16,5 тыс заявлений на услугу о наследии

Жители и организации Подмосковья с начала 2026 года подали более 16,5 тыс. заявлений на получение заключения о наличии объектов культурного наследия. Услуга доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронной услугой «Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия» могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале госуслуг Подмосковья через ЕСИА и заполнить интерактивную форму.

Заключение требуется перед началом строительных, земляных и других работ на земельном участке. Документ подтверждает наличие или отсутствие объектов культурного наследия и возможные ограничения на территории.

Онлайн-услуга предоставляется бесплатно. Решение направляют в личный кабинет заявителя в течение 12 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.