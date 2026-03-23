Родные погибшей в Тбилиси россиянки не могут забрать ее тело в Россию

Родственники 22-летней Алины Камбаровой из Нижнего Новгорода, труп которой обнаружили в гостинице грузинского Тбилиси 19 марта, все еще не знают обстоятельства ее гибели. Близкие не могут забрать тело, рассказала NewsNN мать девушки.

Для перевозки трупа из Тбилиси родные отправили человека, но процесс затягивают. Общение с силовиками из Грузии проходит тяжело. Следователь, ведущая дело, не знает русский язык.

Также в Грузии проходит прощание с патриархом Илией II, умершим 17 марта в 93 года. В страну приехали люди из разных государств мира. Центральные улицы Тбилиси перекрыты, правоохранители следят за порядком. Родственники предполагают, что процесс с выдачей тела затягивается по этой причине.

Близкие надеялись, что 23 марта ситуация изменится. Однако представители Грузии все еще не выходят на связь.

Камбарова прибыла в Тбилиси поздно вечером 16 марта. В аэропорту девушку встретил приятель. В последний раз она связывалась с родными 17 марта в 01:40 по грузинскому времени.

Знакомые Камбаровой начали переживать. Они нашли гостиницу, где остановилась девушка, и отправились туда 19 марта. Однако владелец отеля сказал, что Камбарова погибла.

