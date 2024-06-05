Родители из Адыгеи обливали свою дочь кипятком и тушили об нее окурки

В Адыгее дело завели на отца девочки, который тушил об нее окурки и избивал

В Республике Адыгея семейная пара физически издевалась над своей дочкой. Жестокие методы воспитания применялись на постоянной основе, сообщает Readovka .

Из-за семейного насилия ребенка помещали в интернат, где ему оказывали всю необходимую помощь. Но некоторое время назад родители забрали дочку домой и снова принялись за старое.

Девочку избивали проводом от телефона, на нее лили кипяток. Еще об малышку тушили окурки.

В настоящий момент ее тело выглядит как одна сплошная гематома.

Правоохранители по факту систематически издевательств завели уголовное дело.

Отец ребенка признал свою вину, а вот мать до сих пор не является фигурантом дела. Следователи тщательно проверяют ее причастность к произошедшему.