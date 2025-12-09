Родителей поджегшего мечеть в Тольятти школьника привлекут к ответственности

В социальных сетях Тольятти опубликовали информацию о том, что 13-летний подросток, предположительно, поджег мечеть, находящуюся в многоэтажном доме. Инцидент произошел в Автозаводском районе на бульваре Гая, сообщает Tolyatty.ru .

Вероятно, молодого человека завербовали украинские кураторы. Они поставили задачу поджечь мечеть через интернет и заявили, что заплатят за это 80 тыс. рублей, пишут в соцсетях.

Источник подтвердил данные, однако подробности не предоставил. При этом ответственность за, предположительно, совершенное деяние понесет не сам подросток.

Он не достиг возраста, в котором за преступление может быть наказан. К ответственности, скорее всего, привлекут родителей или законных представителей.

