Робот-доставщик уронил женщину на Арбате

В Москве женщина споткнулась о робота-доставщика и упала на асфальт, сильно ударившись головой, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Инцидент произошел на Арбате. Происшествие попало на видео.

В кадре запечатлена женщина, стоящая на пешеходной улице. С двух сторон ее пытаются объехать роботы-доставщики. Один из них оказался за спиной у женщины, в непосредственной близости от нее.

Леди не заметила его, сделала шаг назад и споткнулась. В момент падения она перевернулась и ударилась головой об асфальт. К ней тут же подбежали очевидцы. Один из пешеходов предложил вызвать скорую помощь.

О состоянии женщины, которую опрокинул робот-доставщик, ничего неизвестно.

Ранее на территории Новой Москвы автомобиль наехал на пешехода. Пострадавший скончался.

