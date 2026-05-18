В Подмосковье с 17 мая изменились реквизиты для оплаты долгов

Жителям Подмосковья с 17 мая 2026 года необходимо использовать новые банковские реквизиты при оплате задолженности по исполнительным производствам, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области уведомило о смене банковских реквизитов своих подразделений. Изменения введены на основании письма управления Федерального казначейства Московской области от 26.03.2026 №48-13-18/06-1931 «Об изменении реквизитов».

При заполнении платежных документов в наименовании получателя до скобок необходимо указывать «УФК по Нижегородской области». Корреспондентский счет — 40102810745370000024, БИК — 012202102, счет — 03212643000000013234. Наименование банка — «ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород».

В ведомстве подчеркнули, что оплачивать задолженность нужно по реквизитам того подразделения, где ведется исполнительное производство. Его наименование следует указывать в графе «Получатель». Актуальные реквизиты размещены на официальном сайте главного управления r50.fssp.gov.ru в разделе «Обращения» — «Информация для сведения граждан».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.