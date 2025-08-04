Рязанский пловец умер во время соревнований IRONSTAR 113 в Нижнем Новгороде

Спортсмен из Рязани умер на финише во время заплыва IRONSTAR в Нижнем Новгороде

В воскресенье, 3 августа, во время проведения соревнований IRONSTAR 113 в Нижнем Новгороде скончался рязанский спортсмен Андрей Пуляев. По информации организаторов, он резко почувствовал себя плохо в ходе заплыва. Это произошло недалеко от финиша, сообщает pravda-nn.ru .

Спасатели оперативно достали пловца из воды и передали бригаде скорой помощи, которая немедленно приступила к реанимационным мероприятиям. К сожалению, спортсмена не удалось спасти.

Стоит отметить, что Андрей Пуляев имел достаточный опыт и уровень подготовки, так как неоднократно принимал участие в соревнованиях по триатлону на дистанциях 226 км и 113 км.

Организаторы соревнований проинформировали семью погибшего о случившемся.

Неделей ранее в Нижнем Новгороде произошел еще один трагический случай — умер московский участник X-WATERS Volga Дмитрий Ионов. Он почувствовал резкое недомогание и обратился за помощью к спасателям. После эвакуации на лодку, при выходе из воды, спортсмен потерял сознание. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось, и он скончался в медицинском учреждении.