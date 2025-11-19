Рясы раздора: епархию развели на миллионы под предлогом закупки облачений

Серьезный финансовый ущерб понесла Барышская и Инзенская епархия в Ульяновской области. Как выяснил «Коммерсант» , представители религиозной организации перевели мошенникам около 7 миллионов рублей, поверив фейковым сообщениям в мессенджере про срочную закупку дорогих облачений.

По информации источника издания, близкого к правоохранительным органам, афера произошла примерно неделю назад. Злоумышленники действовали через фиктивный аккаунт, созданный от имени Симбирской и Новоспасской митрополии. Они связались с епархией, убедив священников в необходимости срочно закупить дорогостоящую обрядовую одежду. Адресаты не усомнились в подлинности просьбы и оперативно перечислили крупную сумму на указанный счет.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

В Симбирской и Новоспасской митрополии подтвердили факт инцидента и подачу заявления в полицию. Пресс-секретарь пострадавшей епархии и правоохранительные органы комментировать ситуацию отказались.

