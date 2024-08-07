«Рядом была закись азота»: гендиректора холдинга «Мастертел» нашли мертвым в Москве

Тело генерального директора холдинга «Мастертел» Виталия Езопова нашли в его московской квартире. Рядом с ним обнаружили закись азота, сообщает Baza .

Бизнесмен перестал выходить на связь 6 июля. Он не вышел на работу и не отвечал на звонки. К вечеру того же дня супруга Езопова вместе с полицейскими вошла в квартиру на Осенней улице. Они обнаружили тело мертвого бизнесмена.

Езопов лежал на кровати. Рядом с ним нашли закись азота. По предварительной версии следствия, Езопов умер от асфиксии.

Родные бизнесмена отмечают, что до смерти он обвинил совладельца холдинга Михаила Белова в рейдерском захвате компании. Езопов считал, что его доли в нескольких организациях собираются захватить, а его самого — «выдавить» из компании.