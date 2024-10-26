РИА Новости: у арестованного за растрату экс-гендира «Пластик Лоджик» был ВНЖ

У арестованного по делу о растрате бывшего генерального директора компании «Пластик Лоджик» Бориса Галкина обнаружен вид на жительство в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, находящиеся у них в наличии.

26 октября российский суд наложил арест на все деньги Бориса Галкина. Теперь у него нет средств, чтобы уехать из России.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют, кто был соучастником Галкина.

Ранее сообщалось, что 13 млрд рублей похитили из бюджета при создании гибкого планшета «Роснано». Самого Галкина арестовали еще 28 августа. «Роснано» признана в инциденте потерпевшей стороной.