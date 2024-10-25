13 млрд рублей похитили из бюджета при создании гибкого планшета «Роснано»

В процессе создания гибкого планшета «Роснано» из отечественного бюджета было украдено 13 млрд рублей, при этом работа проведена не была, сообщает Mash .

Все стартовало в начале 2010-х годов. Тогда экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал планшет с пластиковым ч/б экраном. Данный гаджет должен был заменить учебники в школах и устроить прорыв. На проект потребовалось 7 млрд рублей из бюджета РФ.

Технологии для планшета приобрели в Ирландии, они должны были помочь с производством.

Бюджет выделил необходимую сумму, которую «Роснано» перевело на счет ООО «Пластик лоджик». Тогда это была компания-пустышка без необходимого производственного и кадрового потенциала для производства планшетов.

Как итог работа не была сделана, а деньги вывели на иностранные счета. Владелец ООО сбежал, задержали его только год назад.

Все время «Роснано» пыталось признать компанию-пустышку банкротом и получить остатки ее имущества и интеллектуальной собственности. В конце прошедшего лета крупнейший проект закрылся, поэтому спросить о потраченных бюджетных деньгах не с кого.