Суд арестовал главу компании, основанной «Роснано»
Московский суд арестовал директора «Пластик лоджик» Бориса Галкина
Московский суд арестовал генерального директора «Пластик лоджик» Бориса Галкина, пишет ТАСС.
Галкину предъявлено обвинение в растрате финансовых активов, выделенных «Роснано».
При этом «Роснано» признана потерпевшей стороной.
«Пластик Лоджик» основана в 2010 году «Роснано» и британской Plastic Logic для производства гибких дисплеев, которые должны были использоваться при обучении.
Ранее сообщалось о нескольких возбужденных уголовных делах по фактам многомиллиардных хищений у госкорпорации «Роснано».