Суд арестовал главу компании, основанной «Роснано»

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Галкину предъявлено обвинение в растрате финансовых активов, выделенных «Роснано».

При этом «Роснано» признана потерпевшей стороной.

«Пластик Лоджик» основана в 2010 году «Роснано» и британской Plastic Logic для производства гибких дисплеев, которые должны были использоваться при обучении.

Ранее сообщалось о нескольких возбужденных уголовных делах по фактам многомиллиардных хищений у госкорпорации «Роснано».