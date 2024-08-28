ТАСС: возбуждены уголовные дела по фактам хищения в «Роснано»

Несколько уголовных дел завели о многомиллиардных хищениях у «Роснано»

Сразу несколько уголовных дел завели по фактам многомиллиардных хищений у госкорпорации «Роснано», пишет ТАСС .

«Только по одному делу в отношении компании был причинён ущерб на сумму более 2 млрд рублей», — рассказал собеседник агентства из правоохранительных органов.

Как уточняет агентство, «Роснано» признана потерпевшей стороной.

Ранее в России закрылся крупнейший проект экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в России «Пластик лоджик», на который правительство выделило 7 млрд рублей из федерального бюджета.