В России закрылась компания «Пластик лоджик» — крупнейший проект экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в России, на который правительство выделило 7 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает Mash .

В 2010 году политик представил планшет с пластиковым черно-белым дисплеем. Планировалось, что отечественные гаджет в будущем смогут заменить школьные учебники. Технологии были куплены у британской компании Plastic Logic, которая в рамках соглашения должны была оказать помощь при производстве.

Однако после начала спецоперации Чубайс сбежал из России и ушел от ответственности за провальный проект. «Роснано» попыталась признать фирму банкротом и получить остатки имущества и интеллектуальной собственности, но суд не удовлетворил просьбу, так как айти-стартап закрылся, а ответственных лиц нет.

Ранее стало известно, что бывший российский политик Анатолий Чубайс основал Центр Российских исследований в университете Тель-Авива в Израиле. Центр намерен заняться новейшей экономической, политической, социальной и культурной историей РФ.