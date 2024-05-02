Чубайс изучает ошибки современной России в университете Тель-Авива

сегодня в 22:21

Бывший российский политик и экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс основал Центр Российских исследований в университете Тель-Авива в Израиле, пишет РБК со ссылкой на сайт вуза.

«Центр намерен заняться новейшей историей России — экономической, политической, социальной и культурной», — указано в публикации на интернет-ресурсе.

Слова самого руководителя центра цитирует журналист Алексей Венедиктов*, который разместил в сетях аудиозапись разговора с Чубайсом.

«Очень важно заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок», — сказал политик.

В марте 2022 года Чубайс покинул Россию и был лишен всех занимаемых должностей.

* признан иноагентом