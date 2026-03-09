Reuters: в столице Катара прогремели взрывы

В столице Катара раздались взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Взрывы слышны в Дохе», — говорится в сообщении.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов, расположенных в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, ряд ближневосточных стран ввел запрет на использование своего воздушного пространства.

