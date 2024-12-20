Reuters: 11 прекратил производство после атаки дронов

сегодня в 20:06

Российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области после атаки беспилотников противника остановил обе установки первичной переработки нефти, сообщает Lenta.ru .

Мощность завода — 5,6 млн тонн нефти ежегодно. Это крупнейшее предприятие, находящиеся на юге РФ. Его открыли в 2009 году.

Атаковали завод в ночь на 19 декабря.

Как рассказал собеседник Reuters, беспилотники ВСУ повредили одну установку АВТ-2,5-2. На нее приходится 50% мощности. Вторую установку было решено отключить из-за пожара в нефтепродуктовом резервуаре.

Это уже третья атака беспилотников на это предприятие. Также отмечались нападения в марте и июне.