сегодня в 05:43

Reuters: крупный пожар начался в аэропорту Кувейта после атаки БПЛА

В аэропорту Кувейта после атаки БПЛА начался крупный пожар, о пострадавших не сообщается, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Удар беспилотника вызвал крупный пожар в аэропорту Кувейта. О пострадавших не сообщается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА были нацелены на топливные баки в аэропорту Кувейта.

Ранее Иран ударил по танкеру с нефтью рядом с берегами Дубая в ОАЭ, спровоцировав пожар. Американский президент Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран не откроет Ормузский пролив, армия Соединенных Штатов разрушит электростанции и нефтяные скважины исламской республики.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. Тот ударил в ответ, в том числе по военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

