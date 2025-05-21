Ресторан турецкой кухни «Мармарис» загорелся на Арбате

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SHOT: пожар произошел в ресторане турецкой кухни в центре Москвы

Ресторан турецкой кухни загорелся в центре российской столицы. В настоящее время информации по погибших и пострадавших нет, сообщает SHOT .

Пожар произошел в среду вечером в ресторане «Мармарис» на Арбате. На опубликованном кадре видно, как из вытяжки ресторана в небо поднимаются густые клубы дыма.

По предварительной информации, возгорание началось в вытяжке заведения.

На месте происшествия работают городские экстренные службы. Данных о погибших и пострадавших в результате ЧП нет.