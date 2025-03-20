Решивших сжечь мечеть в Подмосковье будут судить как террористов

На 17-летнего студента и 19-летнего повара «Вкусно и точка» завели уголовное дело за попытку поджечь мечеть в Серпухове Московской области. Парней будут судить за участие в террористической организации, им грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает Baza .

По версии следователей, неудавшиеся поджигатели были почитателями идеи «превосходства белой расы» и других ультраправых взглядов. В ноябре прошлого года они вступили в одну из террористических организаций, а также совершали нападения на мигрантов и снимали все это на камеру.

В декабре 2024 года парни решили поджечь серпуховскую мечеть на Пушечной улице. Один из них нарядился в шапку Санта-Клауса. Однако поджога не получилось. На здании остались следы, а полицейские обнаружили рядом стеклянные бутылки — одна была целая, а другая разбитая.

Вскоре подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение имущества. 17 марта было возбуждено еще одно дело — об участии в террористической организации. По этой статье студенту и повару грозит до 20 лет лишения свободы.