Решил прокатиться по бездорожью: Porsche Cayenne сгорел дотла в заповеднике в Крыму

Porsche Cayenne сгорел после попытки проникнуть в заповедную зону в Крыму

В Крыму водитель люксового Porsche Cayenne попытался прокатиться по заповедной зоне на плато Ай-Петри. Его попытка оказалась плачевной — автомобиль забуксовал и загорелся, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина решил проверить, справится ли его автомобиль с бездорожьем. Он попытался проникнуть в заповедную зону, объехав шлагбаум. Однако Porsche Cayenne застрял в грунтовой зоне.

Автомобиль сначала увяз в грязи, забуксовал, а затем загорелся. В результате автомобиль сгорел дотла.

Во время пожара большое количество горюче-смазочных материалов вылилось на землю. Этот яд попал в почву, нанеся большой вред экологии. Деградация почвы оказалась сильнее, чем при простом пожаре. В отношении незадачливого водителя был составлен административный протокол.

Ранее такси снесло людей и врезалось в стену дома в Новой Москве. Переднюю часть автомобиля смяло так, что она стала похожа на гармошку.