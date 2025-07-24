Доставка на дом: такси снесло людей и врезалось в стену дома в Новой Москве

Такси сбило людей и врезалось прямо в дом в Новой Москве

В Новой Москве такси «Яндекс Go» врезалось прямо в стену жилого дома. Есть пострадавшие. Инцидент произошел в поселении Новофедоровское, сообщает « МК: срочные новости ».

Переднюю часть автомобиля смяло так, что она стала похожа на гармошку. Спасатели погрузили на носилки пожилую женщину, у нее зафиксирована шея, все лицо в крови.

Что конкретно произошло, выясняет полиция. Водитель в сознании, информация о его состоянии выясняется.

Ранее в столичном районе Щукино на Авиационной улице пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение. Несколько бетонных блоков разлетелись по сторонам и зацепили припаркованные рядом машины.