Пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение на северо-западе Москвы
Вечером 22 июля в столичном районе Щукино на Авиационной улице пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах видно, что после того, как пассажирский автобус врезался в ограждение, несколько бетонных блоков разлетелись по сторонам и зацепили припаркованные рядом машины. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
Предварительно установлено, что в момент ДТП внутри салона пассажиров не было. Был ли кондуктор, не уточняется. Получил ли травмы водитель, также не сообщается.
В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.