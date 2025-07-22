Пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение на северо-западе Москвы

Вечером 22 июля в столичном районе Щукино на Авиационной улице пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщает «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, что после того, как пассажирский автобус врезался в ограждение, несколько бетонных блоков разлетелись по сторонам и зацепили припаркованные рядом машины. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Предварительно установлено, что в момент ДТП внутри салона пассажиров не было. Был ли кондуктор, не уточняется. Получил ли травмы водитель, также не сообщается.

В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.