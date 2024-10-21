Рэпер Macan с начала 2023 г был оштрафован за превышение скорости 515 раз

Рэп-исполнитель Macan, настоящее имя которого Андрей Косолапов, с начала 2023 года стал обладателем более 700 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма взысканий за этот период превысила 800 тысяч рублей, сообщает Постньюс .

В период с февраля 2023 года по октябрь 2024 года рэпер был оштрафован 732 раза на сумму 839 тысяч рублей, из которых 18 штрафов на сумму 13 тысяч рублей остаются неоплаченными.

Основные нарушения, за которые его чаще всего штрафовали, включают превышение скорости (515 раз), несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (65 раз), неоплаченную парковку (54 раза) и остановку в неположенных местах (27 раз).

В середине лета 2023 года он приобрел новый Mercedes-Benz G-Class 63 AMG, стоимость которого составляет около 25-30 миллионов рублей. На этот автомобиль пришлась почти четверть его штрафов — 135 нарушений. С июля по октябрь 2024 года Macan нарушал ПДД на новом авто примерно 1,3 раза в день, при этом на предыдущей BMW M5 Competition он был оштрафован 597 раз.

Также известно, что в начале 2024 года рэпер использовал другой автомобиль — Mercedes-Benz AMG GLE 63 S, зарегистрированный на юридическое лицо, связанное с его музыкальной деятельностью. Это авто накопило 670 штрафов на сумму 845 тысяч рублей, из которых 46 остаются неоплаченными.