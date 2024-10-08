Рэпер A.V.G попал в аварию в Москве
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7 октября около 00:00 в московском районе Лефортово рэпер A.V.G попал в ДТП с кроссовером. В аварии музыкант Валико Алексанян повредил дорогостоящий Mercedes AMG GT, сообщает SHOT.
Из-за столкновения сработали подушки безопасности. Серьезные травмы никто из участников ДТП не получил. Однако сразу после аварии с автомобиля Mercedes куда-то пропали номера.
Кто управлял машиной и стал виновником столкновения, выясняют сотрудники ГАИ.
Желтый Mercedes-Benz AMG GT 2015 оформлен на Давида — старшего брата Валико. Однако Алексанян часто ездил на нем сам. Автомобиль был куплен семьей только в июле 2024 года.
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