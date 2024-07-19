Renault, Haval и мотоцикл столкнулись на юго-востоке Москвы. Есть погибший

сегодня в 18:36

Один человек погиб в ходе аварии на юго-востоке Москвы

Водитель легковой машины врезался в стоящий Haval, а потом столкнулся с мотоциклом на улице Полбина в Москве, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.