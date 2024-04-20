Ремонт ВПП после удара молнии завершили в аэропорту Владикавказа

Специалисты завершили ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владикавказа после удара молнии, пишет представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram .

«Ремонтные работы покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владикавказа завершены», — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время воздушная гавань может принимать и отправлять самолеты.

Ранее стало известно, что аэропорт в Северной Осетии закрылся после удара молнии. На ВПП образовалась яма, которую обещали устранить в кратчайшие сроки.