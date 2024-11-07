Рекордный рост аварий с участием электросамокатов произошел в Нижнем Новгороде

сегодня в 17:26

Число ДТП с электросамокатами выросло более чем на 50% в Нижнем Новгороде

В управлении Госавтоинспекции рассказали, что в Нижнем Новгороде в 2024 году количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов увеличилось более чем на 50%, сообщает pravda-nn.ru .

В этом году число аварий возросло с 118 до 235 случаев. В результате 242 человека получили травмы, а один пешеход, к сожалению, погиб.

Несмотря на ухудшающиеся погодные условия, жители активно продолжают пользоваться электросамокатами. Резкие колебания температур, дожди, ветер и ранние сумерки создают дополнительные риски для пользователей средств индивидуальной мобильности.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует проверять техническое состояние самокатов, быть особенно внимательными на скользких дорогах, носить яркую экипировку и строго соблюдать правила дорожного движения.