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Рейсовый автобус врезался в ограждение в Королеве

На улице Калинина в королеве в металлическое ограждение врезался рейсовый автобус марки «ЛиАЗ», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел в 06:53 в четверг.

Во время ЧП в салоне было 30 пассажиров. За медпомощью никто не обращался.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП. По результатам начатой проверки специалисты примут решение в установленном законом порядке.

Также ранее на Авиационной улице в столице автобус врезался в бетонное ограждение. В это время в салоне не было пассажиров.