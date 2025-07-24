Рейсовый автобус врезался в ограждение в Королеве
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
На улице Калинина в королеве в металлическое ограждение врезался рейсовый автобус марки «ЛиАЗ», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.
Инцидент произошел в 06:53 в четверг.
Во время ЧП в салоне было 30 пассажиров. За медпомощью никто не обращался.
Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП. По результатам начатой проверки специалисты примут решение в установленном законом порядке.
Также ранее на Авиационной улице в столице автобус врезался в бетонное ограждение. В это время в салоне не было пассажиров.