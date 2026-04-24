Ребра торчат: волонтеры кормят двух лабрадоров, запертых на участке в ТиНАО

Два лабрадора, у которых есть хозяева, всю зиму выживали без еды в деревне Троицкого округа Москвы. Неравнодушная пара подкармливала их все это время, но теперь псы заперты на участке их владельцев, кормить питомцев приходится через забор, чтобы те не умерли от голода.

Волонтеры наткнулись на истощенных собак, у которых торчали ребра, и начали их подкармливать. На тот момент бегающие по деревне псы были еле живые. Активисты покупали корм за свои деньги и привозили его животным.

Спустя время парню с девушкой удалось узнать, что у собак есть хозяева, которые совсем не заботились о них. Волонтеры попытались обсудить с ними ситуацию, но владельцы лабрадоров не открыли им дверь. Более того, они привязали собак на участке.

После этого волонтеры начали кормить псов через забор. Но владельцы поставили плиты, чтобы помешать этому. Активистам пришлось проталкивать еду на участок с помощью палок. Судя по опубликованным кадрам, псы если с жадностью.

Волонтеры отметили, что не собираются останавливаться. Они продолжат кормить животных.

