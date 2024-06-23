Ребенок погиб в Москве после падения из окна больницы

Мальчик выпал из окна палаты в московском НИКИ имени академика Ю. Е. Вельтищева после судорожного приступа и скончался, сообщают «Известия» .

Журналисты поговорили с его матерью Светланой, которая рассказала, что ребенок оказался в больнице из-за проблем с почками. В нефрологическом отделении медики не выявили никаких патологий, однако результаты анализов отклонялись от нормы.

Отмечается, что мальчик имел инвалидность из-за волчанки. Спустя несколько дней у него начались сильные судороги.

«Ну он минут десять полежал, стал задыхаться. <…> Пришли реаниматологи, посмотрели, сказали, что это не отек Квинке. Пульмонологи тоже посмотрели, но мне сказали выйти из кабинета и ждать. <…> Вышел пульмонолог, сказал, что они ему помогли, что он задышал. Сейчас он полежит на кушетке и его вернут в палату», — рассказала женщина.

Пока она ждала сына к больнице приехали «скорая» и полиция. Тело ребенка было найдено под окнами отделения. Медики говорят, что он сам открыл окно, однако Светлана отказывается в это верить. Было возбуждено уголовное дело.