Ребенок находится в тяжелом состоянии после падения на железной дороге

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Ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном в Ленинградской области

В Саблино при посадке в электричку младенец выпал из коляски и оказался в зазоре между перроном и вагоном, сообщили в в пресс-службе в Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома.

ЧП произошло на станции Саблино, когда семья с маленьким ребёнком садилась в петербургскую электричку. По предварительным данным, коляска перевернулась, и малыш провалился в опасный зазор.

Сейчас ребёнок находится в реанимации с тяжёлыми травмами.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте.

Следователи совместно с транспортной прокуратурой выясняют, как могла произойти эта трагедия.