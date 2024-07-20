Ребенка в доме-интернате в Вышнем Волочке насмерть придавило креслом

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В детском доме-интернате в Тверской области погиб воспитанник

Организована доследственная проверка по факту гибели воспитанника в детском доме-интернате, расположенном в Вышнем Волочке, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тверской области.

Трагедия произошла в субботу на веранде учреждения. Мальчик на прогулке подошел к трехсекционному креслу, стоявшему на возвышенности, и опрокинул его на себя. Ребенок скончался от удара в грудную клетку.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, туда также едет криминалист.

По факту случившегося в ближайшее время будет заведено уголовное дело.