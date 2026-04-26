Ребенка ударило током на территории бывшей колонии-поселения в Иркутской области

Ребенка ударило током на территории бывшего режимного объекта в Иркутской области. Пострадавшего доставили в реанимацию, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Усть-Илимске. Группа детей проникла на территорию недавно ликвидированной колонии-поселения № 10. Семилетний мальчик залез в трансформаторную будку и задел кабель, который оставался под напряжением.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в реанимацию с ожогами почти всей поверхности тела. Помимо этого, при падении после удара током мальчик получил еще и черепно-мозговую травму. Состояние школьника крайне тяжелое, врачи готовят его к транспортировке авиацией в Иркутск.

Следователи начали проверку по факту происшествия.

