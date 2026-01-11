Ребенка протащило по снегу за мчащейся лошадью во время катания на санях в Перми
В Перми произошел опасный случай во время зимнего развлечения. Маленький пассажир выпал из саней и несколько секунд скользил по заснеженной дороге, зацепившись за повозку, которую тянула скачущая лошадь. Животное удалось остановить лишь спустя некоторое время, сообщает РЕН ТВ.
Происшествие зафиксировала на камеру одна из посетительниц. Женщина находилась в соседней упряжке и снимала себя, но случайно запечатлела и происшествие с чужим ребенком. На записи видно, как автор ролика придерживает собственных детей, в то время как из расположенной неподалеку повозки на землю падает мальчик, и его волочит за несущейся на большой скорости лошадью.
Очевидица резко раскритиковала тех, кто отвечал за безопасность аттракциона, а также присутствовавших взрослых. Женщина подчеркнула, что перед началом катания посетителям вообще не объясняли правила безопасности.
Информация о том, как чувствует себя пострадавший ребенок и как отреагировали представители организации своеобразного развлечения, пока отсутствует.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.