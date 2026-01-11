Ребенка протащило по снегу за мчащейся лошадью во время катания на санях в Перми

В Перми произошел опасный случай во время зимнего развлечения. Маленький пассажир выпал из саней и несколько секунд скользил по заснеженной дороге, зацепившись за повозку, которую тянула скачущая лошадь. Животное удалось остановить лишь спустя некоторое время, сообщает РЕН ТВ .

Происшествие зафиксировала на камеру одна из посетительниц. Женщина находилась в соседней упряжке и снимала себя, но случайно запечатлела и происшествие с чужим ребенком. На записи видно, как автор ролика придерживает собственных детей, в то время как из расположенной неподалеку повозки на землю падает мальчик, и его волочит за несущейся на большой скорости лошадью.

Очевидица резко раскритиковала тех, кто отвечал за безопасность аттракциона, а также присутствовавших взрослых. Женщина подчеркнула, что перед началом катания посетителям вообще не объясняли правила безопасности.

Информация о том, как чувствует себя пострадавший ребенок и как отреагировали представители организации своеобразного развлечения, пока отсутствует.

