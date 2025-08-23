Ребенка придушило веревочными качелями в Тверской области

сегодня в 16:29

В селе Красное Тверской области мальчика 2018 года рождения придушило самодельными веревочными качелями на детской площадке, сообщает прокуратура Тверской области.

На место трагедии выехал и. о. прокурора Старицкого района Константин Комин.

По предварительной информации, мальчик играл на площадке без присмотра взрослых. Он качался на самодельных качелях, запутался в них и погиб.

Установление всех обстоятельств инцидента поставлено на контроль в прокуратуре.

Ранее 11-летний школьник погиб при взрыве мины в Ленинградской области. Мина взорвалась в месте, где ребята разводили костер.