11-летний школьник погиб при взрыве мины под костром в Ленобласти

Ребенок погиб в результате взрыва мины под костром в лесном массиве Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно данным следствия, накануне вечером трое детей 11 и 13 лет отправились на прогулку вблизи СНТ «Дружба» массива Грибное Кировского района. Несовершеннолетние разожгли костер, а примерно через полчаса произошел громкий хлопок. В результате взрыва пострадал 11-летний мальчик. Прибывшие на место врачи пытались спасти ребенка, но он скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

На место прибыли полицейские, следователи и криминалисты. В ходе осмотра обнаружены и изъяты части хвостовиков от минометных мин. Предварительно, они могут относиться к периоду Великой Отечественной войны.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.