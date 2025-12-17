Ребенка на самокате сбили возле станции метро в Южном Бутове

Вечером 17 декабря в Москве произошла авария с участием авто и ребенка на самокате, сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Предварительно, ДТП случилось недалеко от станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова». Юного самокатчика сбили на пешеходном переходе.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них запечатлен перекресток и пешеходный переход, по которому идут люди. Первая пара человек успела пройти до конца, но когда на «зебру» ступил ребенок с самокатом, его сбил автомобиль.

После удара самокатчик сумел встать и отбежать подальше от дороги. Между тем СИМ осталось под колесами. Позже ребенок его смог забрать. Ему помогли прохожие.

Также 17 декабря в Новой Москве автомобиль наехал на пешехода. Пострадавший скончался.

