Ребенка на самокате сбили возле станции метро в Южном Бутове
Вечером 17 декабря в Москве произошла авария с участием авто и ребенка на самокате, сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО».
Предварительно, ДТП случилось недалеко от станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова». Юного самокатчика сбили на пешеходном переходе.
В Сети появились кадры с места происшествия. На них запечатлен перекресток и пешеходный переход, по которому идут люди. Первая пара человек успела пройти до конца, но когда на «зебру» ступил ребенок с самокатом, его сбил автомобиль.
После удара самокатчик сумел встать и отбежать подальше от дороги. Между тем СИМ осталось под колесами. Позже ребенок его смог забрать. Ему помогли прохожие.
Также 17 декабря в Новой Москве автомобиль наехал на пешехода. Пострадавший скончался.
