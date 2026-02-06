Ребенка без сознания нашли рядом со школой в Волгограде

Подростка без сознания обнаружили лежащим на льду вблизи школы № 43 в Дзержинском районе Волгограда. Ребенка госпитализировали, сообщает V1.RU .

Инцидент произошел накануне около 13:00. по словам очевидцев, мальчик без сознания лежал на льду в 100 метрах от школы.

«Мальчик лежал неподвижно на спине на льду, но пар изо рта шел у него. Сначала вокруг него собрались сотрудники полиции, директор школы тоже подходил. Потом примчала скорая. Мальчика увезли на носилках. Там лед, дети катаются. Может, несчастный случай», — рассказали очевидцы.

Как отметили в администрации города, в настоящее время учащийся 5-го класса находится в медучреждении. Подросток упал с раскатанной снежной горки. Директор школы Алексей Стрепетов вызвал скорую помощь, которая увезла пострадавшего в больницу. О случившемся сообщили родителям мальчика.

