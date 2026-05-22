Директор ФРП Подмосковья получил награду Минпромторга

Директор Фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин получил почетную грамоту Минпромторга России за вклад в развитие промышленности. Награждение состоялось в Тольятти на совместном заседании комиссии Госсовета РФ и профильных отраслевых форумов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Павла Ильина отметили за вклад в развитие промышленности, выдающиеся достижения и многолетний добросовестный труд. Церемония прошла на площадке технопарка «Жигулевская долина» в рамках заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности и международного форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».

«Сегодня Фонд развития промышленности Московской области — один из ключевых инструментов поддержки предприятий региона. Фонд предоставляет предприятиям льготные займы на сумму от 10 до 150 млн рублей сроком до семи лет по ставке от 1% до 5% годовых. При этом ставка фиксируется на весь срок займа и не зависит от изменения ключевой ставки ЦБ. Такая поддержка помогает бизнесу запускать новые производства, модернизировать предприятия и реализовывать проекты импортозамещения», — отметил Павел Ильин.

По итогам 2025 года общий объем льготных займов ФРП Московской области превысил 1,4 млрд рублей. Поддержку получили 21 промышленный проект с совокупным объемом инвестиций почти 4,3 млрд рублей.

В 2026 году фонд запустил новую программу «Малый инвестпроект» для небольших производств. Предприятия могут получить от 10 до 75 млн рублей на срок до пяти лет на модернизацию, закупку и настройку оборудования, а также на увеличение объемов выпуска продукции. Подробные условия программ размещены на официальном сайте фонда.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.