Подмосковье представило цифровые решения для инвестиций в ОКН

Московская область выступила экспертным партнером XXI форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», где обсудили новые механизмы восстановления объектов культурного наследия и привлечение внебюджетных инвестиций. Регион представил цифровые решения и опыт реформирования имущественного управления, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Ключевой темой круглого стола стало изменение подхода к объектам культурного наследия. Их предлагают рассматривать не только как национальное достояние, но и как рыночный актив, способный создавать добавленную стоимость. Для этого совершенствуют законодательство, снижают административные барьеры и развивают программы льготного кредитования.

После пилотного проекта на федеральных объектах Минкультуры России запустило масштабную программу восстановления 1000 ОКН до 2030 года. С начала 2024 года инвесторам передали более 540 объектов, которые находятся на стадии проектирования или реставрации. Информация о них размещена на цифровой платформе «Наследие», где формируется дорожная карта по каждому объекту.

«С 2024 года Циан развивает направление недвижимости с торгов. Мы интегрировали объявления с электронных площадок напрямую в нашу платформу. Одно из перспективных направлений — работа с объектами культурного наследия», — сообщил менеджер компании Сергей Ситяков.

В Подмосковье профильные услуги в сфере ОКН переведены в электронный формат. Согласование проектов реставрации теперь проходит через портал госуслуг Московской области без личных визитов и бумажного документооборота.

«Теперь все заявления и согласования подаются и получаются в электронном виде через личный кабинет», — рассказал заместитель начальника Главного управления культурного наследия Московской области Александр Соловьев.

На форуме также подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом по конкурентной политике региона и платформой Циан для интеграции с единым порталом торгов Московской области ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.